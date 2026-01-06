Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen

Der CAC 40 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 8 212,19 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,062 Prozent fester bei 8 216,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 203,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 216,58 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 8 114,74 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 7 971,78 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Wert von 7 445,69 Punkten auf.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 10 027 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 316,810 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at