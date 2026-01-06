Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
|
06.01.2026 09:29:54
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen
Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 8 212,19 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,062 Prozent fester bei 8 216,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 203,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 216,58 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 8 114,74 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 7 971,78 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Wert von 7 445,69 Punkten auf.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 10 027 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 316,810 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.