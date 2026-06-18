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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Fokus 18.06.2026 17:59:25

Aufschläge in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40

Aufschläge in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40

Mit dem CAC 40 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Donnerstag stieg der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 8 467,98 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,495 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,027 Prozent fester bei 8 433,09 Punkten, nach 8 430,79 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 473,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 406,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,070 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 987,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 7 969,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 656,12 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,33 Prozent zu. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 975 133 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,296 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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