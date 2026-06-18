Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Fokus
|
18.06.2026 17:59:25
Aufschläge in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40
Am Donnerstag stieg der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 8 467,98 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,495 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,027 Prozent fester bei 8 433,09 Punkten, nach 8 430,79 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 473,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 406,17 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,070 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 987,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 7 969,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 656,12 Punkte.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,33 Prozent zu. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 975 133 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,296 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
18.06.26
|Aufschläge in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
18.06.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
18.06.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 freundlich (finanzen.at)
|
17.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)