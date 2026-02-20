Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent stärker bei 8 458,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,522 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,517 Prozent auf 8 442,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 398,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 476,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 421,11 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 8 062,58 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Wert von 7 981,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 122,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 476,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 155 745 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 265,023 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

