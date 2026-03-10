Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
|
10.03.2026 12:26:43
Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 2,13 Prozent stärker bei 8 084,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,375 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,89 Prozent höher bei 8 064,82 Punkten, nach 7 915,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 030,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 098,45 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 8 327,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 022,69 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 8 047,60 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,35 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 768,11 Zählern.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 123 663 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,054 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
