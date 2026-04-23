Aufschläge in Paris: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

Anleger in Paris schicken den CAC 40 derzeit erneut ins Plus.

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,35 Prozent auf 8 184,77 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,365 Prozent auf 8 186,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 189,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 172,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 7 726,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 143,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, notierte der CAC 40 bei 7 482,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,127 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 25 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,246 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at