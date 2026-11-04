CAC 40
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|Marktbericht
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04.11.2026 09:28:53
Aufschläge in Paris: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im CAC 40
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,34 Prozent fester bei 8 047,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,177 Prozent fester bei 8 034,53 Punkten, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 052,66 Punkte, das Tagestief hingegen 8 030,69 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der CAC 40 7 897,19 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 8 666,63 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 8 067,53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5 681 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|192,46
|0,15%
|Carrefour S.A.
|13,19
|0,04%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|431,20
|0,22%
|Pernod Ricard S.A.
|67,72
|0,53%
|Renault S.A.
|27,48
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|Stellantis
|4,02
|0,79%
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