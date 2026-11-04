Aufschläge in Paris: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,34 Prozent fester bei 8 047,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,177 Prozent fester bei 8 034,53 Punkten, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 052,66 Punkte, das Tagestief hingegen 8 030,69 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der CAC 40 7 897,19 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 8 666,63 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 8 067,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5 681 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at