Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Montagshandels steigen

Am Montag zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Schlussendlich erhöhte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,50 Prozent auf 3 380,05 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 3 329,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 330,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 329,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 383,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 3 212,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 2 312,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 27,16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,37 Prozent auf 187,00 EUR), Telekom Austria (+ 3,25 Prozent auf 9,54 EUR), BAWAG (+ 3,00 Prozent auf 181,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,61 Prozent auf 121,90 EUR) und Semperit (+ 2,53 Prozent auf 18,25 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-6,52 Prozent auf 4,16 EUR), Rosenbauer (-2,80 Prozent auf 62,60 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 60,80 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 70,70 EUR) und Wolford (-1,87 Prozent auf 2,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 292 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46,148 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at