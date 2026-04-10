Aufschläge in Wien: ATX am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Der ATX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Freitag legt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 2,43 Prozent auf 5 792,94 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 163,976 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 655,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 655,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 801,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 641,08 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 6,16 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 452,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, notierte der ATX bei 3 715,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 8,50 Prozent auf 43,38 EUR), Wienerberger (+ 5,51 Prozent auf 25,64 EUR), Erste Group Bank (+ 5,00 Prozent auf 104,00 EUR), Lenzing (+ 3,77 Prozent auf 24,80 EUR) und STRABAG SE (+ 2,82 Prozent auf 94,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-2,64 Prozent auf 58,95 EUR), Palfinger (-0,41 Prozent auf 36,60 EUR), Verbund (+ 0,15 Prozent auf 66,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,28 Prozent auf 36,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,58 Prozent auf 25,85 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 597 585 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at