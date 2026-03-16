Aufschläge in Wien: ATX am Mittag auf grünem Terrain

Der ATX gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent höher bei 5 272,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 155,164 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 5 263,30 Punkten, nach 5 263,07 Punkten am Vortag.

Bei 5 232,07 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 279,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 671,10 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Wert von 5 173,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der ATX auf 4 297,92 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,48 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,58 Prozent auf 51,70 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 66,25 EUR), BAWAG (+ 1,43 Prozent auf 120,20 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 59,45 EUR) und CPI Europe (+ 0,96 Prozent auf 15,81 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Österreichische Post (-1,79 Prozent auf 32,95 EUR), Vienna Insurance (-1,77 Prozent auf 61,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,60 Prozent auf 14,76 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,39 Prozent auf 35,55 EUR) und voestalpine (-1,27 Prozent auf 39,02 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 150 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at