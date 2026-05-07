Aufschläge in Wien: ATX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 969,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,813 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 5 968,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 967,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 018,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 962,93 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,00 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 5 443,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 5 665,53 Punkten bewertet. Der ATX wies vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 4 233,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,54 Prozent aufwärts. Bei 6 018,30 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 36,25 EUR), PORR (+ 1,39 Prozent auf 40,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,86 Prozent auf 99,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,39 Prozent auf 60,15 EUR), OMV (-1,23 Prozent auf 60,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR) und voestalpine (-0,43 Prozent auf 46,08 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 185 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 36,685 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at