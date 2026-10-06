Aufschläge in Wien: ATX am Nachmittag im Aufwind

Heute zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 6 798,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189,566 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6 745,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 746,05 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 835,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 744,24 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 6 858,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 565,51 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 4 730,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,42 Prozent auf 232,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,33 Prozent auf 21,95 EUR), Palfinger (+ 1,66 Prozent auf 27,50 EUR) und Österreichische Post (+ 1,48 Prozent auf 30,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-4,31 Prozent auf 15,97 EUR), Lenzing (-3,38 Prozent auf 13,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,18 Prozent auf 67,10 EUR), Verbund (-1,17 Prozent auf 63,10 EUR) und UNIQA Insurance (-0,80 Prozent auf 17,30 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 786 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,633 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at