Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Kursentwicklung
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09.10.2026 15:58:51
Aufschläge in Wien: ATX am Nachmittag im Plus
Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent auf 6 567,05 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6 560,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 560,57 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 534,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 619,62 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,24 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 859,91 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 6 456,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 731,83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,71 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 6,09 Prozent auf 44,94 EUR), Wienerberger (+ 1,50 Prozent auf 15,58 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 195,80 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,38 Prozent auf 102,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-3,10 Prozent auf 71,80 EUR), PORR (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,26 Prozent auf 216,50 EUR), BAWAG (-0,78 Prozent auf 165,70 EUR) und Raiffeisen (-0,27 Prozent auf 55,70 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316 287 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,963 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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