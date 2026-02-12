Aufschläge in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der ATX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 5 826,63 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,292 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 807,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 807,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 835,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 807,30 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,84 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 5 440,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 931,68 Punkte. Der ATX wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 3 964,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,87 Prozent aufwärts. Bei 5 835,02 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 94,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,65 Prozent auf 44,26 EUR), Erste Group Bank (+ 0,93 Prozent auf 108,60 EUR), PORR (+ 0,78 Prozent auf 38,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 34,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 50,90 EUR), Lenzing (-0,54 Prozent auf 27,55 EUR), CPI Europe (-0,51 Prozent auf 15,75 EUR), Verbund (-0,48 Prozent auf 62,05 EUR) und Vienna Insurance (-0,46 Prozent auf 64,60 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 142 264 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,826 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,21 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at