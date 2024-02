Aufschläge in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Der ATX verzeichnete am Donnerstag Kursgewinne.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,25 Prozent stärker bei 3 413,31 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 109,030 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,213 Prozent höher bei 3 411,92 Punkten, nach 3 404,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 409,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 442,98 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,191 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 22.01.2024, bei 3 371,06 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.11.2023, den Wert von 3 252,74 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 22.02.2023, bei 3 459,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,038 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 20,46 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,40 Prozent auf 20,34 EUR), Erste Group Bank (+ 1,33 Prozent auf 39,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 26,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-1,55 Prozent auf 63,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,34 Prozent auf 117,40 EUR), Wienerberger (-0,93 Prozent auf 32,10 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 30,50 EUR) und EVN (-0,64 Prozent auf 23,15 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 463 773 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,460 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at