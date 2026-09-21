voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX-Performance im Blick
|
21.09.2026 17:58:50
Aufschläge in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Zum Handelsschluss ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,51 Prozent nach oben auf 6 900,56 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,030 Prozent leichter bei 6 796,12 Punkten in den Handel, nach 6 798,18 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 796,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 906,30 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der ATX noch bei 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der ATX auf 6 527,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der ATX bei 4 628,72 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,94 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,37 Prozent auf 187,00 EUR), BAWAG (+ 3,00 Prozent auf 181,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,61 Prozent auf 121,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,40 Prozent auf 18,80 EUR) und Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 62,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-1,94 Prozent auf 60,80 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 70,70 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,35 EUR), PORR (-0,28 Prozent auf 36,00 EUR) und voestalpine (-0,04 Prozent auf 45,88 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 292 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
17:58
|Aufschläge in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
18.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
18.09.26
|ATX aktuell: ATX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Wien: ATX am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in Wien: ATX verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BAWAG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|187,00
|6,37%
|BAWAG
|181,80
|3,00%
|Erste Group Bank AG
|121,90
|2,61%
|OMV AG
|70,70
|-1,87%
|Österreichische Post AG
|31,35
|-0,48%
|PORR AG
|36,00
|-0,28%
|Raiffeisen
|62,95
|2,27%
|UNIQA Insurance AG
|18,80
|2,40%
|Verbund AG
|60,80
|-1,94%
|voestalpine AG
|45,88
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 900,56
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: Gewinne an de US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.