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ATX-Performance im Blick 21.09.2026 17:58:50

Aufschläge in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Aufschläge in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der ATX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Zum Handelsschluss ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,51 Prozent nach oben auf 6 900,56 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,030 Prozent leichter bei 6 796,12 Punkten in den Handel, nach 6 798,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 796,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 906,30 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der ATX noch bei 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der ATX auf 6 527,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der ATX bei 4 628,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,94 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,37 Prozent auf 187,00 EUR), BAWAG (+ 3,00 Prozent auf 181,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,61 Prozent auf 121,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,40 Prozent auf 18,80 EUR) und Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 62,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-1,94 Prozent auf 60,80 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 70,70 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,35 EUR), PORR (-0,28 Prozent auf 36,00 EUR) und voestalpine (-0,04 Prozent auf 45,88 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 292 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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BAWAG 181,80 3,00% BAWAG
Erste Group Bank AG 121,90 2,61% Erste Group Bank AG
OMV AG 70,70 -1,87% OMV AG
Österreichische Post AG 31,35 -0,48% Österreichische Post AG
PORR AG 36,00 -0,28% PORR AG
Raiffeisen 62,95 2,27% Raiffeisen
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Verbund AG 60,80 -1,94% Verbund AG
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Indizes in diesem Artikel

ATX 6 900,56 1,51%

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