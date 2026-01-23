Aufschläge in Wien: ATX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Derzeit geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent fester bei 5 551,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 157,102 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5 545,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 544,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 556,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 540,61 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Stand von 4 670,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 834,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 558,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,82 Prozent auf 139,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 40,26 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 49,38 EUR), PORR (+ 0,44 Prozent auf 34,20 EUR) und Lenzing (+ 0,19 Prozent auf 25,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,78 Prozent auf 30,85 EUR), voestalpine (-1,53 Prozent auf 39,82 EUR), STRABAG SE (-1,33 Prozent auf 81,70 EUR), Vienna Insurance (-0,91 Prozent auf 65,00 EUR) und Wienerberger (-0,77 Prozent auf 28,36 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 54 097 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,544 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at