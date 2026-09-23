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Index-Bewegung 23.09.2026 09:28:54

Aufschläge in Wien: ATX beginnt Mittwochshandel im Plus

Aufschläge in Wien: ATX beginnt Mittwochshandel im Plus

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,15 Prozent höher bei 6 999,73 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 195,110 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 6 921,19 Punkten, nach 6 920,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 921,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 018,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX 6 631,80 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 545,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 641,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 30,79 Prozent aufwärts. Bei 7 018,45 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 3,48 Prozent auf 65,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 213,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,49 Prozent auf 122,60 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 46,16 EUR) und Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 21,15 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil PORR (-5,97 Prozent auf 33,05 EUR), Wienerberger (-0,66 Prozent auf 17,99 EUR), DO (-0,31 Prozent auf 190,00 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 61,95 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die PORR-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,352 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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