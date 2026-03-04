CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|ATX im Blick
|
04.03.2026 15:59:54
Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent stärker bei 5 505,95 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,259 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 5 433,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 433,81 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 524,92 Punkte, das Tagestief hingegen 5 377,60 Zähler.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 748,06 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 5 092,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der ATX bei 4 059,15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,88 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,12 Prozent auf 49,95 EUR), DO (+ 4,78 Prozent auf 193,00 EUR), Lenzing (+ 3,67 Prozent auf 22,60 EUR), PORR (+ 3,17 Prozent auf 39,10 EUR) und voestalpine (+ 2,85 Prozent auf 44,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,79 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 55,65 EUR), EVN (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 62,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,30 Prozent auf 33,85 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 265 587 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
03.03.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich unter Druck (finanzen.at)
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|49,15
|-0,91%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,62
|-0,26%
|DO & CO
|195,00
|2,09%
|Erste Group Bank AG
|99,60
|1,01%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,10
|0,90%
|Lenzing AG
|23,20
|2,20%
|OMV AG
|56,50
|1,53%
|Österreichische Post AG
|34,30
|1,63%
|PORR AG
|39,95
|2,96%
|Raiffeisen
|39,46
|0,51%
|Verbund AG
|62,35
|1,14%
|voestalpine AG
|45,02
|1,40%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 548,35
|0,59%