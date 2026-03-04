CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

ATX im Blick 04.03.2026 15:59:54

Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Aktueller Marktbericht zum ATX.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent stärker bei 5 505,95 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,259 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 5 433,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 433,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 524,92 Punkte, das Tagestief hingegen 5 377,60 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 748,06 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 5 092,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der ATX bei 4 059,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,88 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,12 Prozent auf 49,95 EUR), DO (+ 4,78 Prozent auf 193,00 EUR), Lenzing (+ 3,67 Prozent auf 22,60 EUR), PORR (+ 3,17 Prozent auf 39,10 EUR) und voestalpine (+ 2,85 Prozent auf 44,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,79 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 55,65 EUR), EVN (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 62,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,30 Prozent auf 33,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 265 587 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
