Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Mittwoch gewinnt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,54 Prozent auf 6 133,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 172,954 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 6 097,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 099,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 094,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 167,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,49 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Stand von 5 763,77 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Stand von 5 701,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 435,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14,60 Prozent zu Buche. 6 167,48 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 24,52 EUR), PORR (+ 2,84 Prozent auf 36,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,20 Prozent auf 48,34 EUR), Andritz (+ 2,06 Prozent auf 79,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,56 Prozent auf 16,88 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,57 Prozent auf 58,75 EUR), AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR), OMV (-1,04 Prozent auf 62,15 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 63,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 243 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at