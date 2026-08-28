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Index im Fokus 28.08.2026 09:28:42

Aufschläge in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

Aufschläge in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

So bewegt sich der ATX am Freitag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,18 Prozent fester bei 6 755,05 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 189,924 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent fester bei 6 676,95 Punkten, nach 6 676,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 766,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 676,95 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6 334,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der ATX bei 6 042,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der ATX 4 652,04 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26,22 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 7,93 Prozent auf 92,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,00 Prozent auf 151,20 EUR), EVN (+ 1,72 Prozent auf 29,60 EUR), PORR (+ 1,46 Prozent auf 38,15 EUR) und Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 62,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR), voestalpine (+ 0,22 Prozent auf 46,28 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,30 EUR), Palfinger (+ 0,48 Prozent auf 31,35 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 207,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Verbund-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 48,751 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,45 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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DO & CO 209,00 1,21% DO & CO
Erste Group Bank AG 123,60 1,81% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,20 0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,05 -0,65% Lenzing AG
OMV AG 66,90 -0,45% OMV AG
Österreichische Post AG 31,25 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 31,35 0,48% Palfinger AG
PORR AG 38,50 2,39% PORR AG
Raiffeisen 62,70 1,70% Raiffeisen
STRABAG SE 99,20 15,75% STRABAG SE
Verbund AG 59,65 1,45% Verbund AG
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ATX 6 786,58 1,65%

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