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Index-Performance im Blick 17.06.2026 12:26:56

Aufschläge in Wien: ATX in Grün

Aufschläge in Wien: ATX in Grün

Der ATX entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,02 Prozent stärker bei 6 510,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 178,217 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 445,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 516,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 441,02 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 4,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 343,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 373,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,65 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 516,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 13,40 Prozent auf 27,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 211,50 EUR), PORR (+ 3,43 Prozent auf 45,20 EUR), Wienerberger (+ 2,49 Prozent auf 23,84 EUR) und Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 53,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-3,41 Prozent auf 90,70 EUR), DO (-1,39 Prozent auf 213,50 EUR), Österreichische Post (-1,10 Prozent auf 31,55 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 56,45 EUR) und Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 65,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 219 619 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,268 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist mit 6,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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