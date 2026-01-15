AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

Index-Performance 15.01.2026 17:58:58

Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu

Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu

Der ATX entwickelte sich am Donnerstagabend positiv.

Am Donnerstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 5 471,02 Punkte aufwärts. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 5 432,04 Punkten in den Handel, nach 5 431,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 398,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 471,02 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 5 171,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 726,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,23 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 471,02 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 343,46 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,74 Prozent auf 66,50 EUR), PORR (+ 3,73 Prozent auf 33,40 EUR), Lenzing (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 33,75 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,03 Prozent auf 35,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,14 Prozent auf 205,50 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 48,98 EUR), Wienerberger (-1,14 Prozent auf 29,38 EUR), voestalpine (-0,75 Prozent auf 39,60 EUR) und Verbund (+ 0,24 Prozent auf 63,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 585 883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

Analysen zu AT & S (AT&S)

05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
04.08.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
