AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index-Performance
|
15.01.2026 17:58:58
Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu
Am Donnerstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 5 471,02 Punkte aufwärts. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 5 432,04 Punkten in den Handel, nach 5 431,40 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 398,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 471,02 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 5 171,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 726,90 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,23 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 471,02 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 343,46 Zähler.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,74 Prozent auf 66,50 EUR), PORR (+ 3,73 Prozent auf 33,40 EUR), Lenzing (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 33,75 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,03 Prozent auf 35,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,14 Prozent auf 205,50 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 48,98 EUR), Wienerberger (-1,14 Prozent auf 29,38 EUR), voestalpine (-0,75 Prozent auf 39,60 EUR) und Verbund (+ 0,24 Prozent auf 63,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 585 883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AT & S
|Erste Group Bank
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AT & S
|Erste Group Bank
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|02.08.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.02.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.01.24
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|16.05.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|36,60
|2,38%
|DO & CO
|206,00
|0,24%
|Erste Group Bank AG
|104,90
|-0,38%
|Lenzing AG
|25,55
|-1,35%
|OMV AG
|49,10
|0,25%
|Österreichische Post AG
|32,70
|-0,61%
|PORR AG
|33,20
|-0,60%
|Raiffeisen
|37,44
|0,11%
|Schoeller-Bleckmann
|32,20
|-4,59%
|Verbund AG
|63,45
|0,71%
|Vienna Insurance
|66,60
|0,15%
|voestalpine AG
|38,76
|-2,12%
|Wienerberger AG
|28,62
|-2,59%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 470,33
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.