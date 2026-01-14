Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Letztendlich ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 5 431,40 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 159,072 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 410,42 Punkten, nach 5 410,30 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 394,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 438,73 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0,518 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 697,35 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 3 674,73 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,19 Prozent auf 29,72 EUR), Andritz (+ 2,51 Prozent auf 71,35 EUR), Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 25,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,46 Prozent auf 34,70 EUR) und Raiffeisen (+ 1,09 Prozent auf 37,16 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 24,32 EUR), Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 64,10 EUR), PORR (-1,53 Prozent auf 32,20 EUR), STRABAG SE (-1,45 Prozent auf 81,40 EUR) und CPI Europe (-1,44 Prozent auf 15,78 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 343 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at