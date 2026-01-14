AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX im Blick 14.01.2026 17:58:39

Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der ATX notierte zum Handelsende im Plus.

Letztendlich ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 5 431,40 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 159,072 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 410,42 Punkten, nach 5 410,30 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 394,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 438,73 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0,518 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 697,35 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 3 674,73 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,19 Prozent auf 29,72 EUR), Andritz (+ 2,51 Prozent auf 71,35 EUR), Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 25,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,46 Prozent auf 34,70 EUR) und Raiffeisen (+ 1,09 Prozent auf 37,16 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 24,32 EUR), Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 64,10 EUR), PORR (-1,53 Prozent auf 32,20 EUR), STRABAG SE (-1,45 Prozent auf 81,40 EUR) und CPI Europe (-1,44 Prozent auf 15,78 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 343 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten