Aufschläge in Wien: ATX liegt mittags im Plus

Der ATX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Um 12:09 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,72 Prozent auf 5 435,42 Punkte zu. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 156,135 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 5 343,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 343,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 339,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 443,83 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3,27 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 5 820,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, betrug der ATX-Kurs 5 190,20 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX einen Stand von 4 350,76 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,56 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 3,78 Prozent auf 24,16 EUR), Raiffeisen (+ 3,64 Prozent auf 39,32 EUR), DO (+ 3,62 Prozent auf 183,00 EUR), PORR (+ 3,46 Prozent auf 37,35 EUR) und BAWAG (+ 3,14 Prozent auf 124,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-2,76 Prozent auf 65,20 EUR), OMV (-0,41 Prozent auf 60,50 EUR), CPI Europe (-0,06 Prozent auf 15,79 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,31 Prozent auf 63,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 178 341 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,947 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at