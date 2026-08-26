ATX
|
6 758,44
|
86,17
|
1,29 %
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
26.08.2026 12:26:51
Aufschläge in Wien: ATX mit Gewinnen
Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent fester bei 6 712,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 186,326 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 6 670,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,27 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 648,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 717,07 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,21 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX auf 6 455,88 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 099,93 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 4 703,65 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,42 Prozent. Bei 6 780,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,91 Prozent auf 45,34 EUR), Palfinger (+ 1,80 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (+ 1,79 Prozent auf 19,94 EUR), PORR (+ 1,66 Prozent auf 39,85 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,63 Prozent auf 137,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), Vienna Insurance (-0,42 Prozent auf 70,90 EUR), CA Immobilien (-0,42 Prozent auf 23,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 62,75 EUR) und Verbund (+ 0,09 Prozent auf 58,75 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 121 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX-Werte
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 758,44
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.