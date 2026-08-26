Aufschläge in Wien: ATX mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent fester bei 6 712,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 186,326 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 6 670,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 648,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 717,07 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,21 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX auf 6 455,88 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 099,93 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 4 703,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,42 Prozent. Bei 6 780,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,91 Prozent auf 45,34 EUR), Palfinger (+ 1,80 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (+ 1,79 Prozent auf 19,94 EUR), PORR (+ 1,66 Prozent auf 39,85 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,63 Prozent auf 137,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), Vienna Insurance (-0,42 Prozent auf 70,90 EUR), CA Immobilien (-0,42 Prozent auf 23,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 62,75 EUR) und Verbund (+ 0,09 Prozent auf 58,75 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 121 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at