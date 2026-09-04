Aufschläge in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen

Am Freitag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 6 840,20 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,366 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 6 802,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 800,72 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 844,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 785,35 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,793 Prozent zu. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6 657,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der ATX bei 6 116,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der ATX bei 4 622,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 27,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 845,42 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 11,56 Prozent auf 166,00 EUR), Wienerberger (+ 2,78 Prozent auf 19,20 EUR), voestalpine (+ 2,64 Prozent auf 46,64 EUR), DO (+ 2,24 Prozent auf 205,00 EUR) und PORR (+ 1,93 Prozent auf 37,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,85 Prozent auf 18,58 EUR), Erste Group Bank (-0,73 Prozent auf 122,90 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,60 EUR) und Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 64,05 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 125 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at