ATX
|
5 087,05
|
5,23
|
0,10 %
|Kursentwicklung
|
08.12.2025 15:58:39
Aufschläge in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags fester
Am Montag steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent im Plus bei 5 093,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 5 081,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 081,82 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 095,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 069,29 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 4 754,18 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 4 646,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 583,69 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 39,30 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 124,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 3,57 Prozent auf 197,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,93 Prozent auf 52,70 EUR), STRABAG SE (+ 1,27 Prozent auf 79,50 EUR), BAWAG (+ 1,09 Prozent auf 120,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 14,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-3,33 Prozent auf 23,20 EUR), CA Immobilien (-2,18 Prozent auf 23,30 EUR), Verbund (-1,87 Prozent auf 62,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,73 Prozent auf 28,40 EUR) und EVN (-1,11 Prozent auf 26,80 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 519 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,185 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,25 zu Buche schlagen. Mit 9,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
