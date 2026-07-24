Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittag in Grün

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,56 Prozent auf 3 194,68 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,042 Prozent tiefer bei 3 175,49 Punkten, nach 3 176,83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 202,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 156,50 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,85 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 3 179,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 848,78 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 2 293,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Andritz (+ 3,47 Prozent auf 77,50 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 77,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,11 EUR), voestalpine (+ 2,16 Prozent auf 44,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,15 Prozent auf 80,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,10 Prozent auf 5,00 EUR), OMV (-1,77 Prozent auf 63,65 EUR) und Verbund (-1,34 Prozent auf 59,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 533 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,094 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at