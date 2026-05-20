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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Kursentwicklung 20.05.2026 15:58:56

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag fester

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich der ATX Prime am Mittwoch.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 2 905,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 2 888,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 888,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 882,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 912,84 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,270 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 2 903,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 886,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 243,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,30 Prozent nach oben. Bei 2 973,28 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,34 Prozent auf 111,20 EUR), Frequentis (+ 3,69 Prozent auf 73,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,36 Prozent auf 46,06 EUR), DO (+ 1,94 Prozent auf 179,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,82 Prozent auf 15,66 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-3,02 Prozent auf 9,65 EUR), Wolford (-2,17 Prozent auf 2,70 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR), Warimpex (-1,51 Prozent auf 0,52 EUR) und Flughafen Wien (-1,42 Prozent auf 48,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 167 821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,384 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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