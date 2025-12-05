Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag in Grün

Der ATX Prime zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent auf 2 537,35 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent tiefer bei 2 530,92 Punkten, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 546,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 530,92 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Stand von 2 378,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 293,95 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 1 781,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 38,96 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 546,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 4,20 Prozent auf 3,60 EUR), BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 119,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,61 Prozent auf 37,78 EUR) und DO (+ 1,61 Prozent auf 189,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,28 Prozent auf 6,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,14 Prozent auf 82,50 EUR), Addiko Bank (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR) und FACC (-1,56 Prozent auf 11,34 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 169 579 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,535 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at