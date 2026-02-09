Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent stärker bei 2 838,63 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 813,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 850,03 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 685,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 361,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 940,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,00 Prozent auf 3,18 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,19 Prozent auf 3,72 EUR), Rosenbauer (+ 3,18 Prozent auf 48,70 EUR), Flughafen Wien (+ 2,58 Prozent auf 55,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,27 Prozent auf 67,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Addiko Bank (-3,38 Prozent auf 25,70 EUR), DO (-1,91 Prozent auf 194,80 EUR), Frequentis (-1,90 Prozent auf 82,80 EUR), CPI Europe (-1,87 Prozent auf 15,75 EUR) und Verbund (-1,79 Prozent auf 60,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 227 074 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,554 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

