Index-Performance 09.02.2026 15:59:27

Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime befindet sich derzeit im Aufwärttrend.

Der ATX Prime befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent stärker bei 2 838,63 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 813,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 850,03 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 685,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 361,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 940,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,00 Prozent auf 3,18 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,19 Prozent auf 3,72 EUR), Rosenbauer (+ 3,18 Prozent auf 48,70 EUR), Flughafen Wien (+ 2,58 Prozent auf 55,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,27 Prozent auf 67,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Addiko Bank (-3,38 Prozent auf 25,70 EUR), DO (-1,91 Prozent auf 194,80 EUR), Frequentis (-1,90 Prozent auf 82,80 EUR), CPI Europe (-1,87 Prozent auf 15,75 EUR) und Verbund (-1,79 Prozent auf 60,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 227 074 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,554 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

