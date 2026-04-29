Aufschläge in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der ATX Prime befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,93 Prozent fester bei 2 884,82 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 858,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 858,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 889,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 855,12 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 768,46 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 29.04.2025, mit 2 068,38 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,53 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 6,60 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (+ 3,64 Prozent auf 42,68 EUR), Polytec (+ 3,54 Prozent auf 3,80 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 88,00 EUR) und Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 23,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-5,11 Prozent auf 13,00 EUR), Palfinger (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Österreichische Post (-1,96 Prozent auf 32,50 EUR) und AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 83 504 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,957 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at