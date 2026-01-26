Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

ATX Prime im Blick 26.01.2026 17:58:43

Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus

Der Handel in Wien verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2 742,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 740,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 740,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 757,67 Punkte, das Tagestief hingegen 2 724,72 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 331,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 1 917,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 757,69 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 5,56 Prozent auf 3,04 EUR), Lenzing (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,57 Prozent auf 55,80 EUR), EVN (+ 2,53 Prozent auf 28,40 EUR) und Rosenbauer (+ 2,33 Prozent auf 48,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), Marinomed Biotech (-2,91 Prozent auf 18,35 EUR), Frequentis (-2,84 Prozent auf 82,00 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 196,00 EUR) und Palfinger (-1,89 Prozent auf 36,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 402 270 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,865 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2026 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

