Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursverlauf
|
18.03.2026 17:59:23
Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen
Der ATX Prime verbuchte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,48 Prozent auf 2 694,74 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 2 655,32 Punkten, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 653,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 710,08 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2,92 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 2 892,69 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Wert von 2 576,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX Prime 2 190,23 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), BAWAG (+ 6,12 Prozent auf 128,30 EUR), AMAG (+ 4,46 Prozent auf 28,10 EUR), Telekom Austria (+ 2,39 Prozent auf 9,42 EUR) und Wolford (+ 1,99 Prozent auf 3,08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-3,49 Prozent auf 16,60 EUR), FACC (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), Warimpex (-1,41 Prozent auf 0,49 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 21,70 EUR) und CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 615 203 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 35,947 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
18.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
18.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.03.26
|ATX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
18.03.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Handel in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
18.03.26
|Starker Wochentag in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)