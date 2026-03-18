Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Der ATX Prime verbuchte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,48 Prozent auf 2 694,74 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 2 655,32 Punkten, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 653,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 710,08 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2,92 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 2 892,69 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Wert von 2 576,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX Prime 2 190,23 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), BAWAG (+ 6,12 Prozent auf 128,30 EUR), AMAG (+ 4,46 Prozent auf 28,10 EUR), Telekom Austria (+ 2,39 Prozent auf 9,42 EUR) und Wolford (+ 1,99 Prozent auf 3,08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-3,49 Prozent auf 16,60 EUR), FACC (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), Warimpex (-1,41 Prozent auf 0,49 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 21,70 EUR) und CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 615 203 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 35,947 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at