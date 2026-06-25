Aufschläge in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent auf 3 186,28 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,029 Prozent tiefer bei 3 178,59 Punkten, nach 3 179,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 175,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 193,00 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,808 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, den Stand von 3 036,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 681,56 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Stand von 2 187,22 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,87 Prozent zu Buche. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 4,15 Prozent auf 60,20 EUR), DO (+ 4,08 Prozent auf 229,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,60 Prozent auf 78,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,53 Prozent auf 17,84 EUR) und STRABAG SE (+ 2,00 Prozent auf 91,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-3,96 Prozent auf 17,96 EUR), AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 211,00 EUR), Marinomed Biotech (-3,33 Prozent auf 8,70 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR) und Flughafen Wien (-2,30 Prozent auf 51,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 194 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,939 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at