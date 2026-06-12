Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,47 Prozent höher bei 3 040,34 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 2 996,31 Punkten, nach 2 996,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 044,16 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 993,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 2 891,29 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 2 661,50 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 2 206,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14,38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 047,50 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 6,22 Prozent auf 205,00 EUR), Wienerberger (+ 4,23 Prozent auf 23,14 EUR), STRABAG SE (+ 2,55 Prozent auf 92,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,39 Prozent auf 49,76 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,30 Prozent auf 4,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-1,53 Prozent auf 57,85 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,51 Prozent auf 5,22 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR) und Verbund (-0,43 Prozent auf 57,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 43 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at