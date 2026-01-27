Aufschläge in Wien: ATX Prime legt zum Start des Dienstagshandels zu

Das macht der ATX Prime heute.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,55 Prozent höher bei 2 757,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 742,68 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 742,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 742,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 759,83 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.10.2025, einen Wert von 2 338,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 907,29 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 759,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,04 Prozent auf 4,07 EUR), BAWAG (+ 1,98 Prozent auf 139,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,56 Prozent auf 3,59 EUR), Raiffeisen (+ 1,36 Prozent auf 40,14 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,02 Prozent auf 109,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-2,63 Prozent auf 2,96 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-1,91 Prozent auf 18,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,99 Prozent auf 5,98 EUR) und EVN (-0,88 Prozent auf 28,15 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at