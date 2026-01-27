Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kursentwicklung
|
27.01.2026 09:29:53
Aufschläge in Wien: ATX Prime legt zum Start des Dienstagshandels zu
Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,55 Prozent höher bei 2 757,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 742,68 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 742,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 742,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 759,83 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.10.2025, einen Wert von 2 338,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 907,29 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 759,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,04 Prozent auf 4,07 EUR), BAWAG (+ 1,98 Prozent auf 139,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,56 Prozent auf 3,59 EUR), Raiffeisen (+ 1,36 Prozent auf 40,14 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,02 Prozent auf 109,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-2,63 Prozent auf 2,96 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-1,91 Prozent auf 18,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,99 Prozent auf 5,98 EUR) und EVN (-0,88 Prozent auf 28,15 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Wien: ATX Prime liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
26.01.26