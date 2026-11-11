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11.11.2026 15:58:48
Aufschläge in Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent auf 3 283,44 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 299,99 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3,94 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der ATX Prime bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 288,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 414,58 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23,52 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,87 Prozent auf 122,80 EUR), Polytec (+ 5,72 Prozent auf 4,25 EUR), FACC (+ 5,14 Prozent auf 14,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR) und Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,81 Prozent auf 29,45 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR) und Flughafen Wien (-1,15 Prozent auf 51,60 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 300 461 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,516 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie weist mit 6,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,80
|-0,93%
|AT & S (AT&S)
|121,80
|-3,49%
|Erste Group Bank AG
|116,50
|-1,27%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,30
|0,16%
|FACC AG
|13,64
|-4,08%
|Flughafen Wien AG
|50,60
|-2,69%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,71
|-1,07%
|OMV AG
|72,85
|1,11%
|Polytec
|4,09
|-4,88%
|Schoeller-Bleckmann
|29,50
|-1,01%
|UNIQA Insurance AG
|18,90
|-0,84%
|voestalpine AG
|37,80
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|Wienerberger AG
|16,38
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