Aufschläge in Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent auf 3 283,44 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 299,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3,94 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der ATX Prime bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 288,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 414,58 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23,52 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,87 Prozent auf 122,80 EUR), Polytec (+ 5,72 Prozent auf 4,25 EUR), FACC (+ 5,14 Prozent auf 14,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR) und Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,81 Prozent auf 29,45 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR) und Flughafen Wien (-1,15 Prozent auf 51,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 300 461 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,516 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist mit 6,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at