UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Kursentwicklung
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25.08.2026 12:26:49
Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags freundlich
Um 12:10 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,09 Prozent auf 3 289,50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 254,86 Zählern und damit 0,026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 254,00 Punkte).
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 252,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 291,46 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 177,07 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3 036,70 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 2 378,97 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 23,75 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 139,80 EUR), FACC (+ 5,96 Prozent auf 16,00 EUR), PORR (+ 2,97) Prozent auf 39,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR) und STRABAG SE (+ 2,57 Prozent auf 87,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-2,80 Prozent auf 4,52 EUR), Lenzing (-2,51 Prozent auf 23,35 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Polytec (-1,03 Prozent auf 4,79 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 89 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UBM Development AG
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25.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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25.08.26
|Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
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25.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags freundlich (finanzen.at)
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25.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
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19.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu UBM Development AG
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|138,00
|2,22%
|Erste Group Bank AG
|125,50
|1,54%
|FACC AG
|16,32
|4,62%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,64
|0,43%
|Lenzing AG
|23,30
|1,75%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|OMV AG
|67,70
|-0,29%
|Polytec
|4,90
|1,24%
|PORR AG
|40,65
|3,70%
|Rosenbauer
|60,80
|-1,62%
|Schoeller-Bleckmann
|30,20
|2,03%
|STRABAG SE
|88,10
|1,61%
|UBM Development AG
|16,90
|0,60%
|ZUMTOBEL AG
|4,07
|1,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 323,23
|1,25%