UBM Development Aktie

UBM Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 25.08.2026 12:26:49

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags freundlich

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags freundlich

Mit dem ATX Prime geht es derzeit aufwärts.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,09 Prozent auf 3 289,50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 254,86 Zählern und damit 0,026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 254,00 Punkte).

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 252,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 291,46 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 177,07 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3 036,70 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 2 378,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 23,75 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 139,80 EUR), FACC (+ 5,96 Prozent auf 16,00 EUR), PORR (+ 2,97) Prozent auf 39,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR) und STRABAG SE (+ 2,57 Prozent auf 87,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-2,80 Prozent auf 4,52 EUR), Lenzing (-2,51 Prozent auf 23,35 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Polytec (-1,03 Prozent auf 4,79 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 89 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBM Development AG

mehr Nachrichten

Analysen zu UBM Development AG

mehr Analysen
30.06.26 UBM Development Erste Group Bank
12.12.25 UBM Development buy Erste Group Bank
02.12.25 UBM Development kaufen Warburg Research
20.10.25 UBM Development buy Warburg Research
13.10.25 UBM Development buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 138,00 2,22% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 125,50 1,54% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,32 4,62% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,64 0,43% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,30 1,75% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 67,70 -0,29% OMV AG
Polytec 4,90 1,24% Polytec
PORR AG 40,65 3,70% PORR AG
Rosenbauer 60,80 -1,62% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 30,20 2,03% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 88,10 1,61% STRABAG SE
UBM Development AG 16,90 0,60% UBM Development AG
ZUMTOBEL AG 4,07 1,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 323,23 1,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen