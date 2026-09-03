Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind

Für den ATX Prime geht es derzeit aufwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent fester bei 3 327,03 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 320,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 337,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 313,86 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,259 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 3 012,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 291,74 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25,16 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,67 Prozent auf 4,24 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR) und Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR) und AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at