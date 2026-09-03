voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 03.09.2026 12:26:57

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind

Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind

Für den ATX Prime geht es derzeit aufwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent fester bei 3 327,03 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 320,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 337,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 313,86 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,259 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 3 012,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 291,74 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25,16 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,67 Prozent auf 4,24 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR) und Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR) und AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu FACC AG

mehr Analysen
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
12.05.26 FACC kaufen Erste Group Bank
27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,10 -1,81% AMAG
AT & S (AT&S) 149,60 -0,93% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,80 0,82% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,50 -1,38% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 16,52 -1,55% FACC AG
Marinomed Biotech AG 4,50 4,65% Marinomed Biotech AG
OMV AG 69,30 -1,21% OMV AG
Palfinger AG 31,25 1,30% Palfinger AG
Semperit AG Holding 17,70 2,31% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 18,46 2,67% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 45,50 2,02% voestalpine AG
Wienerberger AG 18,78 1,19% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 -3,36% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,20 2,69% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 324,36 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen