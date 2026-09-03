voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Performance im Blick
|
03.09.2026 12:26:57
Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent fester bei 3 327,03 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 320,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 337,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 313,86 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,259 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 3 012,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 291,74 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25,16 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,67 Prozent auf 4,24 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR) und Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR) und AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
12:26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu FACC AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|25.08.23
|FACC Reduce
|Baader Bank
|10.11.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|24.10.22
|FACC verkaufen
|Baader Bank
|17.08.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|03.11.21
|FACC Reduce
|Baader Bank
|18.08.22
|FACC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,10
|-1,81%
|AT & S (AT&S)
|149,60
|-0,93%
|Erste Group Bank AG
|122,80
|0,82%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,50
|-1,38%
|FACC AG
|16,52
|-1,55%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|4,65%
|OMV AG
|69,30
|-1,21%
|Palfinger AG
|31,25
|1,30%
|Semperit AG Holding
|17,70
|2,31%
|UNIQA Insurance AG
|18,46
|2,67%
|voestalpine AG
|45,50
|2,02%
|Wienerberger AG
|18,78
|1,19%
|Wolford AG
|2,30
|-3,36%
|ZUMTOBEL AG
|4,20
|2,69%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 324,36
|0,13%