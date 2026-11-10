ATX Prime
|
3 277,46
|
16,11
|
0,49 %
|Index im Fokus
|
10.11.2026 17:58:47
Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester
Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,29 Prozent auf 3 261,35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 219,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.
Bei 3 281,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 219,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3 212,80 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 3 276,95 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2 403,39 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,69 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,39 Prozent auf 30,30 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR) und Frequentis (+ 2,38 Prozent auf 64,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), Polytec (-1,71 Prozent auf 4,02 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR) und EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 540 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|116,90
|-0,68%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|1,31%
|Frequentis
|65,40
|1,55%
|Lenzing AG
|11,28
|0,18%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|74,90
|2,32%
|OMV AG
|71,35
|1,57%
|Polytec
|4,09
|1,74%
|Schoeller-Bleckmann
|29,95
|-1,16%
|STRABAG SE
|108,00
|0,00%
|Wolford AG
|2,02
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 277,97
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.