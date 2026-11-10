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Index im Fokus 10.11.2026 17:58:47

Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester

Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,29 Prozent auf 3 261,35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 219,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.

Bei 3 281,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 219,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3 212,80 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 3 276,95 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2 403,39 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,69 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,39 Prozent auf 30,30 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR) und Frequentis (+ 2,38 Prozent auf 64,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), Polytec (-1,71 Prozent auf 4,02 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR) und EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 540 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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