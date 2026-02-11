Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 2 883,30 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 844,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 883,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 835,60 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 685,00 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der ATX Prime mit 1 967,79 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,47 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 883,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), BAWAG (+ 3,55 Prozent auf 139,90 EUR), Addiko Bank (+ 3,52 Prozent auf 26,50 EUR), Polytec (+ 3,15 Prozent auf 3,93 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 4,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-2,54 Prozent auf 53,80 EUR), Frequentis (-2,23 Prozent auf 78,80 EUR), Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,83 EUR) und DO (-1,26 Prozent auf 188,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 553 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,486 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at