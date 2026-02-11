Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 11.02.2026 17:59:39

Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Der ATX Prime stieg schlussendlich.

Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 2 883,30 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 844,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 883,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 835,60 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 685,00 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der ATX Prime mit 1 967,79 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,47 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 883,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), BAWAG (+ 3,55 Prozent auf 139,90 EUR), Addiko Bank (+ 3,52 Prozent auf 26,50 EUR), Polytec (+ 3,15 Prozent auf 3,93 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 4,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-2,54 Prozent auf 53,80 EUR), Frequentis (-2,23 Prozent auf 78,80 EUR), Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,83 EUR) und DO (-1,26 Prozent auf 188,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 553 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,486 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

mehr Nachrichten

Analysen zu DO & CO

mehr Analysen
09.02.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,10 -0,38% Addiko Bank
BAWAG 130,90 -1,95% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,90 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 209,50 4,85% DO & CO
Erste Group Bank AG 102,00 -4,05% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 -2,36% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 55,20 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 77,60 -1,02% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 6,20 -1,27% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 54,65 -1,09% OMV AG
Polytec 3,95 -0,50% Polytec
Vienna Insurance 62,80 -0,16% Vienna Insurance
ZUMTOBEL AG 4,10 -2,38% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 799,35 -1,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen