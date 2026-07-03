Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht mittags Gewinne

Um 12:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,58 Prozent aufwärts auf 3 212,22 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 193,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 193,76 Punkten am Vortag.

Bei 3 219,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 193,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3 012,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 2 706,98 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 227,80 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Palfinger (+ 4,60 Prozent auf 32,95 EUR), voestalpine (+ 4,43 Prozent auf 43,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,90 Prozent auf 197,00 EUR), Warimpex (+ 3,60 Prozent auf 0,52 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 3,14 Prozent auf 29,55 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil CA Immobilien (-2,08 Prozent auf 23,55 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 220,00 EUR), Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), Telekom Austria (-1,54 Prozent auf 9,58 EUR) und AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,900 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at