Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Fokus 25.02.2026 15:59:24

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Der ATX Prime verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 2 858,89 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,103 Prozent höher bei 2 841,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.

Bei 2 865,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 840,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,925 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 057,03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 6,57 Prozent auf 13,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,67 Prozent auf 37,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 42,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,71 Prozent auf 95,20 EUR) und DO (+ 1,62 Prozent auf 219,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,43 Prozent auf 52,20 EUR), Addiko Bank (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Frequentis (-1,67 Prozent auf 70,60 EUR) und Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 48,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 164 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,632 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
12.05.25 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
06.05.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
24.02.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 27,00 -1,46% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 52,40 -5,07% AT & S (AT&S)
DO & CO 219,00 1,62% DO & CO
Erste Group Bank AG 104,90 1,84% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,30 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,06 7,49% FACC AG
Frequentis 71,80 0,00% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,72 -0,69% Kapsch TrafficCom AG
Mayr-Melnhof Karton AG 95,10 1,60% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 55,10 -0,27% OMV AG
Raiffeisen 42,56 2,85% Raiffeisen
Rosenbauer 48,60 -1,82% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 37,35 5,81% Schoeller-Bleckmann
voestalpine AG 49,02 1,07% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 865,95 0,97%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen