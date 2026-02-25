Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 2 858,89 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,103 Prozent höher bei 2 841,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.

Bei 2 865,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 840,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,925 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 057,03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 6,57 Prozent auf 13,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,67 Prozent auf 37,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 42,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,71 Prozent auf 95,20 EUR) und DO (+ 1,62 Prozent auf 219,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,43 Prozent auf 52,20 EUR), Addiko Bank (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Frequentis (-1,67 Prozent auf 70,60 EUR) und Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 48,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 164 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,632 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at