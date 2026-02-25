Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
25.02.2026 15:59:24
Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne
Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 2 858,89 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,103 Prozent höher bei 2 841,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.
Bei 2 865,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 840,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,925 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 057,03 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 6,57 Prozent auf 13,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,67 Prozent auf 37,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 42,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,71 Prozent auf 95,20 EUR) und DO (+ 1,62 Prozent auf 219,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,43 Prozent auf 52,20 EUR), Addiko Bank (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Frequentis (-1,67 Prozent auf 70,60 EUR) und Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 48,70 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 164 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,632 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|27,00
|-1,46%
|AT & S (AT&S)
|52,40
|-5,07%
|DO & CO
|219,00
|1,62%
|Erste Group Bank AG
|104,90
|1,84%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,30
|-0,34%
|FACC AG
|14,06
|7,49%
|Frequentis
|71,80
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,72
|-0,69%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|95,10
|1,60%
|OMV AG
|55,10
|-0,27%
|Raiffeisen
|42,56
|2,85%
|Rosenbauer
|48,60
|-1,82%
|Schoeller-Bleckmann
|37,35
|5,81%
|voestalpine AG
|49,02
|1,07%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 865,95
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.