Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Wien zu beobachten.

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 2 923,50 Punkten ab. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 2 920,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 920,93 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 946,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 904,23 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,898 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 2 894,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 2 886,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der ATX Prime bei 2 226,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,70 Prozent auf 2,80 EUR), FACC (+ 3,29 Prozent auf 15,06 EUR), Verbund (+ 3,09 Prozent auf 61,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,82 Prozent auf 87,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-3,21 Prozent auf 60,40 EUR), DO (-3,05 Prozent auf 178,00 EUR), Frequentis (-2,75 Prozent auf 70,80 EUR), Palfinger (-2,35 Prozent auf 33,20 EUR) und ZUMTOBEL (-2,19 Prozent auf 3,57 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 410 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at