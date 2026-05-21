Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kursverlauf
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21.05.2026 17:58:35
Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 2 923,50 Punkten ab. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 2 920,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 920,93 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 946,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 904,23 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,898 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 2 894,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 2 886,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der ATX Prime bei 2 226,63 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,70 Prozent auf 2,80 EUR), FACC (+ 3,29 Prozent auf 15,06 EUR), Verbund (+ 3,09 Prozent auf 61,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,82 Prozent auf 87,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-3,21 Prozent auf 60,40 EUR), DO (-3,05 Prozent auf 178,00 EUR), Frequentis (-2,75 Prozent auf 70,80 EUR), Palfinger (-2,35 Prozent auf 33,20 EUR) und ZUMTOBEL (-2,19 Prozent auf 3,57 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 410 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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