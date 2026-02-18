Polytec Aktie

Polytec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 18.02.2026 09:29:18

Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Das macht der ATX Prime am dritten Tag der Woche.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent fester bei 2 849,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 2 836,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 836,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 850,35 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2 347,40 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Wert von 2 071,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,19 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,50 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 135,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,70 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Polytec (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 25,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,15 Prozent auf 17,20 EUR) und EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 26 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telekom Austria AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Telekom Austria AG

mehr Analysen
17.10.25 Telekom Austria neutral Deutsche Bank AG
05.08.25 Telekom Austria neutral Deutsche Bank AG
18.07.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
19.06.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
19.06.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAWAG 134,00 -0,74% BAWAG
Erste Group Bank AG 106,90 -0,65% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 25,55 -2,11% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 17,80 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 55,85 1,73% OMV AG
Polytec 3,83 -2,30% Polytec
PORR AG 39,65 1,41% PORR AG
Telekom Austria AG 9,95 0,20% Telekom Austria AG
UBM Development AG 19,80 0,00% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 16,36 -1,21% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 47,64 -0,92% voestalpine AG
Warimpex 0,50 0,00% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 877,32 -0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen