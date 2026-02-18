Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Das macht der ATX Prime am dritten Tag der Woche.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent fester bei 2 849,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 2 836,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 836,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 850,35 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2 347,40 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Wert von 2 071,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,19 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,50 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 135,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,70 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Polytec (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 25,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,15 Prozent auf 17,20 EUR) und EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 26 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

