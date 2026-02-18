Polytec Aktie
Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent fester bei 2 849,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 2 836,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 836,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 850,35 Einheiten.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2 347,40 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Wert von 2 071,96 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,19 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,50 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 135,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,70 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Polytec (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 25,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,15 Prozent auf 17,20 EUR) und EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 26 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|134,00
|-0,74%
|Erste Group Bank AG
|106,90
|-0,65%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,85
|0,00%
|Lenzing AG
|25,55
|-2,11%
|Marinomed Biotech AG
|17,80
|0,00%
|OMV AG
|55,85
|1,73%
|Polytec
|3,83
|-2,30%
|PORR AG
|39,65
|1,41%
|Telekom Austria AG
|9,95
|0,20%
|UBM Development AG
|19,80
|0,00%
|UNIQA Insurance AG
|16,36
|-1,21%
|voestalpine AG
|47,64
|-0,92%
|Warimpex
|0,50
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 877,32
|-0,53%
