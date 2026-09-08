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WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
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08.09.2026 17:58:46
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen
Letztendlich schloss der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3 390,37 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 389,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 347,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,23 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 967,43 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 27,55 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,75 Prozent auf 65,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 101,40 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,87 Prozent auf 65,40 EUR) und EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,68 Prozent auf 167,20 EUR), Frequentis (-3,98 Prozent auf 69,90 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 71,70 EUR) und ZUMTOBEL (-3,16 Prozent auf 3,99 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 350 259 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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