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Kursverlauf 08.09.2026 17:58:46

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen

Der ATX Prime gönnte sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Letztendlich schloss der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3 390,37 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 389,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 347,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,23 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 967,43 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 27,55 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,75 Prozent auf 65,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 101,40 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,87 Prozent auf 65,40 EUR) und EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,68 Prozent auf 167,20 EUR), Frequentis (-3,98 Prozent auf 69,90 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 71,70 EUR) und ZUMTOBEL (-3,16 Prozent auf 3,99 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 350 259 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 167,20 -4,68% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,60 -0,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,40 1,73% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 69,90 -3,98% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 70,05 0,65% OMV AG
Raiffeisen 65,50 2,75% Raiffeisen
Rosenbauer 65,40 1,87% Rosenbauer
STRABAG SE 101,40 2,11% STRABAG SE
Verbund AG 61,00 1,92% Verbund AG
Vienna Insurance 71,70 -3,37% Vienna Insurance
Wolford AG 2,16 -6,09% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,99 -3,16% ZUMTOBEL AG

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