voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Performance
|
14.01.2026 09:29:12
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Plus
Am Mittwoch gewinnt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,18 Prozent auf 2 691,52 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 686,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 686,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 696,57 Zählern.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,240 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 536,98 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 342,16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 832,69 Punkten gehandelt.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 37,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 3,54 EUR), Rosenbauer (+ 1,03 Prozent auf 49,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,73 Prozent auf 83,20 EUR) und BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 131,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Addiko Bank (-6,35 Prozent auf 23,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,42 Prozent auf 18,15 EUR), AMAG (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR), Vienna Insurance (-1,38 Prozent auf 64,20 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 39,48 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 169 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,389 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu OMV AG
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
