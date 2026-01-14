voestalpine Aktie

ATX Prime-Performance 14.01.2026 09:29:12

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Plus

Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Plus

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Mittwoch gewinnt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,18 Prozent auf 2 691,52 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 686,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 686,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 696,57 Zählern.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,240 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 536,98 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 342,16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 832,69 Punkten gehandelt.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 37,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 3,54 EUR), Rosenbauer (+ 1,03 Prozent auf 49,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,73 Prozent auf 83,20 EUR) und BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 131,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Addiko Bank (-6,35 Prozent auf 23,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,42 Prozent auf 18,15 EUR), AMAG (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR), Vienna Insurance (-1,38 Prozent auf 64,20 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 39,48 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 169 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,389 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

