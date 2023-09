Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus

Der ATX Prime bleibt auch am Freitagmorgen auf Erholungskurs.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,72 Prozent höher bei 1 601,94 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 590,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 590,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 590,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 603,18 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,364 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 595,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 576,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 341,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,15 Prozent. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1 530,67 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,95 Prozent auf 39,30 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 48,74 EUR), Raiffeisen (+ 1,37 Prozent auf 13,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,28 Prozent auf 28,38 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,23 Prozent auf 9,88 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen FACC (-0,99 Prozent auf 6,02 EUR), Flughafen Wien (-0,21 Prozent auf 48,20 EUR), DO (-0,19 Prozent auf 104,40 EUR), OMV (-0,02 Prozent auf 45,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 677 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 27,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

