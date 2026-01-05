Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus

Am Montagmorgen geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,92 Prozent auf 2 669,09 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,505 Prozent höher bei 2 658,06 Punkten in den Handel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 658,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 672,73 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 525,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 823,02 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,99 Prozent auf 29,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,98 Prozent auf 82,90 EUR), EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR), Palfinger (+ 1,63 Prozent auf 34,35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,52 Prozent auf 33,30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-3,41 Prozent auf 0,45 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 18,70 EUR), AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR), Flughafen Wien (-1,08 Prozent auf 55,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,03 Prozent auf 67,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Schoeller-Bleckmann-Aktie aufweisen. 42 038 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at